حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، وكامل زاهر أمين الصندوق، وعماد وحيد، ومهند مجدي، ومروان هشام ومحمد جمال هليل، أعضاء المجلس على حضور حفل «ملوك الصالات».

ويقيم الأهلي حفل «ملوك الصالات» بفرع النادي بالشيخ زايد، اليوم الخميس؛ من أجل تكريم أبطال الألعاب الجماعية في النادي الذين حققوا إنجازات وبطولات في الموسم الحالي.

والتقط أعضاء مجلس الإدارة صورًا تذكارية مع أبطال الألعاب الجماعية والكئوس التي حققوها في الموسم الحالي.