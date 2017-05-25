أعلنت القوات المسلحة الليبية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة “تمنهنت” في جنوب ليبيا وتطهيرها بالكامل من الميليشيات المسلحة الإرهابية.

وكشف مدير مكتب إعلام القيادة خليفة العبيدي، عثور الجيش الليبي على مدرعات ودبابات وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر إضافة إلى طيران حربي وطيران للتصوير دون طيار داخل القاعدة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية، إن “القوة الثالثة” والقوى المساندة لها انسحبت من قاعدة تمنهنت الجوية ، مؤكدة دخول القوات المسلحة الليبية إلى قاعدة تمنهنت فجر اليوم الخميس،بعد هروب عناصر القوة الثالثة وقوّات تابعة لميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية.

وأظهرت لقطات فيديو بثها مكتب الإعلام في اللواء 12 مجحفل،تجول العميد محمد بن نايل،رفقة المقدم مسعود جدي آمر الكتيبة 166 مشاة وبعض أمراء الكتائب والسرايا الأخرى التابعة للواء داخل القاعدة.