أكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن قواته ألقت القبض على عدد من المرتزقة الأجانب أثناء عمليات تمشيط واسعة لقاعدة تمنهنت الجوية بعد السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن هؤلاء «كانوا يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية».

وأكدت مصادر محلية، انسحاب القوة الثالثة والقوى المساندة لها من قاعدة تمنهنت الجوية لافتة «إن قوات الجيش دخلت قاعدة تمنهنت فجر اليوم الخميس، ووجدتها خالية من عناصر القوة الثالثة».

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة ، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «قواتنا المسلحة الباسلة تلقي القبض على عدد من المرتزقة الأجانب الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية بعد عمليات التمشيط الواسعة لقاعدة تمنهنت بجنوب البلاد بعد السيطرة التامة عليها».

كما أكد مكتب إعلام القيادة العامة في إدارج آخر على صفحته أن قواته «تبسط سيطرتها الكاملة على قاعدة تمنهنت بجنوب ليبيا وتطهرها بالكامل»، مضيفًا أنها عثرت «في القاعدة على مدرعات ودبابات وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر، إضافة إلى طيران حربي وطيران للتصوير دون طيار، وطيارونا يخرجون في جولة بهذه الطائرات».

وتقع قاعدة تمنهنت الجوية في بلدة تمنهنت التابعة لبلدية وادي البوانيس شمال مدينة سبها جنوب غرب ليبيا، وشهد محيطها خلال الأشهر الماضية توترًا أمنيًّا بين القوة الثالثة التي كانت متمركزة في القاعدة منذ فبراير 2014 و«اللواء 12 مجحفل» التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.