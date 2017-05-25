أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان انه لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الجمعة 26 مايو هو اليوم المكمل لشهر شعبان وبذلك يكون يوم السبت 27 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية.

وقدم المفتى فى بيان صدر عنه مساء اليوم: “التهنئة للمسلمين بهذا الشهر الكريم سائلا الله سبحانه وتعال أن يجعله شهر خير وبر وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والطمأنينة”.