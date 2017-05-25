 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 10:11 مساءً
روابط سريعة
مفتى الجمهورية اللبنانية: بعد غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك
الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس المحاكم الشرعية اللبنانية مفتي لبنان الجديد

مفتى الجمهورية اللبنانية: بعد غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

2017-05-25 21:20:21
متابعات

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان انه لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الجمعة 26 مايو هو اليوم المكمل لشهر شعبان وبذلك يكون يوم السبت 27 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية.

وقدم المفتى فى بيان صدر عنه مساء اليوم: “التهنئة للمسلمين بهذا الشهر الكريم سائلا الله سبحانه وتعال أن يجعله شهر خير وبر وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والطمأنينة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3