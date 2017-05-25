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"الوزراء": بيع السلع في "أهلا رمضان" بسعر الجملة
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

"الوزراء": بيع السلع في "أهلا رمضان" بسعر الجملة

2017-05-25 21:21:13
محيط

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع منافذ توزيع معرض “أهلًا رمضان” ستتاح في جميع المحافظات من خلال الاتفاق على 122 موقعًا نتيجة التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والشركات التابعة لها والاتحاد العام للغرف التجارية، مشددًا على أن البيع في كافة المنافذ سيكون بسعر الجملة وأقل منها.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أن الأسعار في كافة منافذ البيع متطابقة ولا يوجد بها أي تغيير، مطمئنًا جميع المواطنين على توافر جميع السلع، واعدًا بتنظيم مثل هذه المعارض في مناسبات مماثلة للحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز التوحد المجتمعي.

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