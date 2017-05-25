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محافظة القاهرة:61 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الاعدادية
محافظة القاهرة ‎

محافظة القاهرة:61 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الاعدادية

2017-05-25 22:05:53

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 79.3% بزيادة عن العام الماضى 6%، وحصل 61 طالبا على الدرجات النهائية ، بالإضافة إلى 3 مكفوفين و3 من الصم و3 من الإعدادية المهنية حصلوا أيضا على الدرجة النهائية ليبلغ إجمالى من حصلوا على الدرجات النهائية 70 طالبا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 98.8% بحضور (4694) طالبا نجح منهم (4639) طالبا، والإعدادية المهنية حيث نجح 1772 طالبا من اجمالي 2117 طالبا تقدموا للامتحان هذا العام بنسبة 81.6 % ، كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بلغت 100 % بنجاح 59 طالبا من إجمالي 59 طالبا وطالبة، ونسبة النجاح للمكفوفين 86.4% بنجاح 32 طالبا من إجمالى37 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان.

وجاءت إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الأولى يليها إدارة غرب القاهرة التعليمية ثم إدارة السيدة زينب في المرتبة الثالثة وأتت ادارة حدائق القبة فى المرتبة الرابعة الاخيرة.

وأكدت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع النتيجة بالمدارس يوم السبت المقبل، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها، كما سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg تسهيلاً على الطلبة والطالبات لمعرفة تقديراتهم.

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