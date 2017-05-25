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الناتو: نرى ضرورة مواصلة توسيع الحوار مع روسيا
|S|مقر حلف الناتو

الناتو: نرى ضرورة مواصلة توسيع الحوار مع روسيا

2017-05-25 20:49:34
أ ش أ

قال مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي “ناتو” إن الحلف يرى انه من الضروري مواصلة وتوسيع الحوار مع روسيا.

وأضاف المصدر ردا على سؤال من مراسل وكالة أنباء “تاس” الروسية في بروكسل حيث بدأت قمة حلف شمال الاطلسي اليوم الخميس “إنه من الضرورة القصوى ان تحتفظ روسيا وحلف شمال الاطلسي بالاتصالات، وهذه حقيقة معترف بها”.

وأكد المصدر أن “الحوار يجب ان يكون بناء وموضوعيا وهذا الحوار هو الذي يجري في العديد من دورات مجلس روسيا -ناتو الذي نعتزم مواصلته”.

ووصف شكل الإحاطات الإعلامية بشأن نشاط حلف شمال الأطلسي الذي يعقده التحالف للممثلين الروس بالبناء، والإحاطات التي يقوم بها الجيش الروسي، من جانبه، بإبلاغ الناتو عن أنشطته، أيضا بالبناء.

وخلص المصدر بالقول “إننا نود ان نحاول توسيع التعاون فى هذا المجال ومواصلته”.

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