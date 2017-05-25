أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس مقتل 4 من جنوده وحارس محلي في اشتباكات منفصلة مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وأوضح الجيش التركي في بيان، نقلته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن ثلاثة جنود وحارسًا قتلوا في اشتباك بين عناصر حزب العمال والقوات التركية في منطقة كالديران بمحافظة وان شرق البلاد.

وأضاف البيان أن تسعة مسلحين تابعين لحزب العمال لقوا حتفهم في هذا الهجوم، مشيرًا إلى إصابة أربعة جنود آخرين في الاشتباكات.

وأكد البيان مقتل جندي رابع في اشتباكات مع مسلحين على مقربة من مركز عسكري في منطقة شمدينلي في إقليم هكاري قرب الحدود الجنوبية مع العراق، متابعًا أن مسلحًا من حزب العمال الكردستاني قتل في عملية عسكرية بعد الهجوم هناك.