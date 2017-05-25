شرشر: تم إحالة كل المخالفين بمستشفي المحلة للتحقيق بالنيابة الادارية

كشف الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تفاصيل تقرير فحص ومتابعة من أعضاء لجنة النيابة الإدارية لمتابعة سير العمل داخل القطاعات الصحية بمستشفى المحلة العام والتى أوصت فى نهايته بترشيح قيادات بديلة لبعض الأقسام الطبية داخل المستشفى ذاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “العاصمة”: “إن كافة الأطباء المخالفين وفنيات التمريض تمت إحالتهم إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية لافتا إلى أن كافة الأجهزة غير معطلة والأدوية متوافرة سعيا فى تقديم خدمة ورعاية”.