أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم بفرنسا وأن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان.

وأعرب المجلس الفرنسي في بيان اليوم الخميس عن تمنياته بأن ينعم جميع الفرنسيين، من مختلف الأديان والأصول والعقائد، بالسلام والوحدة والتضامن.

يشار إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية معني بتمثيل المسلمين في فرنسا والذي يقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين، حيث إنها تعتبر أكبر جالية مسلمة في أوروبا.