يستانف مجلس النواب جلساته يوم الاثنين القادم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والتى تستمر ثلاثة ايام.

‎ويحدد المجلس فى أولى هذه الجلسات موعدا لتحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة قدمه النائب عفيفى كامل وتسعة عشر عضوًا ، عن ظاهرة الارهاب التى تشكل خطورة على أمن واقتصاد المجتمع المحلى والاقليمى والدولى.

ويناقش المجلس عدة تقارير للجانه النوعية بشان طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الايطالية لاعادة تأهيل متحف الفن الاسلامى فى القاهرة وطريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى إتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع الفساد وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمجر.

كما يستعرض المجلس ‎تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع القانون المقدم الحكـومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الاخلال با لامتحانات و تقرير اللـجـنـة المشتركة من لجنة الـخـطـة والـموازنـة ومكتب لجنـة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .