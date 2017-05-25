وجه محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي مسئولي شركة الكهرباء ، اليوم الخميس ، بسرعة عودة التيار الكهربائي بالأماكن المتضررة من الحريق الذي شب بمحطة محولات كهرباء سندوب بالمنصورة، والدفع بسيارات طوارئ مع تعويض الفاقد من الميجا وات جراء الحريق لبدء تشغيل الأجزاء غير المتضررة بالمحطة وعودة التيار لكافة القرى.

وأشاد المحافظ - في بيان اليوم الخميس - بدور قوات الحماية المدنية وقدرتها في السيطرة على الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى مركز المنصورة، وإخماده في وقت قياسي دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكدا أنه يتابع بصفة مستمرة تداعيات الحادث والتواصل مع إدارة الأزمات والكوارث لمتابعة تداعيات الحريق ومدى تأثر المواطنين من انقطاع الخدمة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بشأن نشوب حريق بمحطة محولات كهرباء سندوب بالمنصورة بمحول رقم 1 و2 بقدرة 66/11 ولوحة التوزيع الرئيسية ولوحة توزيع القرى مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من القرى التابعة لمركز المنص