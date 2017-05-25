أكد محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن اجتماع هيئة مكتب النقابة الذي عقد اليوم الخميس بمقر نقابة الصحفيين قرر إعادة بدل التدريب والتكنولوجيا المتوقف لصحفيي “العالم اليوم”، بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

وقال إنه تقرر -خلال الاجتماع- إيفاد أبوالسعود محمد الأمين العام المساعد للمجلس لحل مشكلة النقابة الفرعية بالإسكندرية، ودراسة الأمر وتجهيز تقرير لعرضه على مجلس النقابة.

كانت النقابة الفرعية بالإسكندرية قد شهدت أزمة بعد تعديل هيئة مكتبها، واستبعاد أمين الصندوق، وتحويل الأمانة إلى آخر، وقرر النقيب إحالتها إلى الشئون القانونية بالنقابة، لإعداد تقرير بشأن قانونية الموضوع.

وأوضح شبانة ، أن هيئة المكتب اعتمدت طلبات بعض الزملاء للحصول على القروض والإعانات، كما قامت ببحث بعض العروض لإحلال محل شركة المقاولون العرب المنتهي تعاقدها في إدارة وتأمين وصيانة مبنى النقابة وتقديم خدمات الكافتيريا، ومن ضمن هذه العروض إحدى الشركات التابعة لـ”المقاولون العرب”.