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لافروف يضع ملف الطيار الروسي المسجون في أمريكا تحت إشرافه الشخصي
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

لافروف يضع ملف الطيار الروسي المسجون في أمريكا تحت إشرافه الشخصي

2017-05-25 20:38:24
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، وضع قضية الطيار الروسى كونستانتين ياروشينكو، الذي يقضي حكماً بالسجن في الولايات المتحدة، تحت اشرافه الشخصى.

وأضافت زاخاروفا في تصريح اوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية، “تسعى وزارة الخارجية الروسية لعودة ياروشينكو إلى روسيا، عبر استخدام ترسانة كاملة من الأدوات الدبلوماسية”.

وتابعت زاخاروفا “إن المناقشات الدائرة بين موسكو والجانب الأمريكي حول الطيار الروسي، تنصب حول حالته الصحية وضرورة مراعاة حقوقه كاملة”.

كانت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، قد توجهت بطلب بطلب للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بالعفو عن الطيار الروسي، كونستنتين ياروشينكو.

وكان المواطن الروسي قنسطنطين ياروشينكو، قد أدين في الولايات المتحدة عام 2011، بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية وحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 مايو من عام 2010. ورفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، في أبريل الماضي، طلب ياروشينكو، إعادة النظر في الحكم، كما رفضت المحكمة العليا الطلب أيضاً.

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