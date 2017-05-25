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بالفيديو.. أحمد شيبة يطرح أغنية "اللهم إني صايم" لمسلسل مصطفى شعبان
اللهم اني صائم

بالفيديو.. أحمد شيبة يطرح أغنية "اللهم إني صايم" لمسلسل مصطفى شعبان

2017-05-25 20:38:37
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طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغنية “اللهم إني صايم”، عبر قناة “اليوتيوب” الرسمية، ويشارك بها في مسلسل “اللهم إنى صايم” للفنان مصطفى شعبان، وتفاعل معه الجمهور عقب طرحها، الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان “محمد يحيى”، توزيع “عادل حقي”.

ويذكر أن مسلسل “اللهم إني صايم”، من بطولة مصطفى شعبان وماجدة زكي ومي نور الشريف وريم مصطفى ووفاء صادق، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أكرم فريد.



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