استنكر ائتلاف ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر ما وصفه بالقرار الجائر الصادر من جهاز مدينة 6 أكتوبر بعدم السماح بإدخال الكهرباء أو الحصول على العقد النهائى إلا بعد تشطيب المبنى من الداخل.

واعتبر الائتلاف هذا الشرط بالتعجيزي وخاصة في ظل الارتفاع المخيف لأسعار مواد البناء، وطالب الائتلاف المسئولين بإلغاء القرار ومساندة السكان للتيسير عليهم في ظل عدم إنهاء المرافق وشح الخدمات الموجود حاليا، ومن شأنه تخفيف العبء في ظل السرقات المتكررة للمنازل.

وفي منشور موقع من مدير تراخيص ابنى بيتك التابع للجهاز بالموقف المطلوب لحصول على عقد ابتدائي او توصيل كهرباء:

1- تسليم الثلاث مراحل رسميا في الجهاز

2- تشطيب الأدوار من الخارج (محارة + لون)

3- عمل التقسيمات الداخلية للشقة بحد أدنى(مطبخ + حمام + غرفة نوم+ استقبال)

4-عمل التشطيب الداخلي للشقة (محارة فقط)

5-صب دكة الأرضية للدور الآرضي