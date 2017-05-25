نفت الصين اليوم الخميس تقارير لوسائل الاعلام اليابانية حول إقامة منطقة حظر جوى فى بحر الصين الجنوبى .

وتعجب المتحدث بإسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ،فى تصريح رسمى مما ورد فى تلك التقارير من أنباء حول قيام الجيش الصينى بنشر منظومة دفاع جوى على جزيرة هاينان .

ووصف المتحدث التقارير اليابانية بالملفقة قائلا انه يشعر بالاستغراب من مدى ما ورد فيها من “معلومات مختلقة”.

وقال انه وبالرغم من كذب تلك الانباء الا ان هناك حقيقة يؤكد عليها وهى ان نشر اسلحة فى جزيرة هاينان بجنوب الصين يقع ضمن الحقوق السيادية للبلاد.

وحول جزر دياويو، المعروفة فى اليابان بإسم جزر سينكاكو، أشار إلى ان تلك الجزر والمياه المحيطة بها هى اراضى صينية متأصلة منذ العصور القديمة مؤكدا ان اى انشطة تقوم بها الصين هناك تقع فى نطاق سيادتها .

وقال ان القوات المسلحة الصينية ستراقب عن كثب الانشطة التى تقوم بها اليابان فى المنطقة وتتخذ ما تراه ضروريا من اجراءات حيالها.