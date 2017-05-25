طالب الإعلامي مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء بالنزول بنفسه ليشاهد حجم الأخطاء فى ملف ازالة التعديات على الأراضى.

وأضاف “بكري”، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” اليوم ، أن ” هناك مجموعة من المواطنين بجميع المحافظات ترغب فى توفيق اوضاعهم من 30 سنة دون استجابة من المسئولين”.

وتابع: “إن الرئيس لم يأمر بإزالة بيوت المواطنين او تجريف الاراضى الزراعية”، موضحا ان المحليات لم تلتزم بتعليمات الرئيس السيسي، وأكد ان هناك شكاوى من جميع المحافظات تنتظر نظر الرئيس السيسي فيها.

وأوضح ان الاخطاء فى ملف التعديات على الاراضى الزراعية تسببت فى احتقان مجتمعى ، وخروج المواطنين فى الشوارع لعدم وجود بيوت يعيشون فيها.