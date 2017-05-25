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ضبط تاجر مخدرات في نادي الزمالك
بوابة نادي الزمالك

ضبط تاجر مخدرات في نادي الزمالك

2017-05-25 20:36:05
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في مفاجأة من العيار الثقيل تمكن أحد بائعي المخدرات من دخول نادي الزمالك وترويج عقار الترامادول وبعض المواد المخدرة لمجموعة من الشباب داخل القلعة البيضاء.

واشتبه أمن الزمالك في شاب في الثلاثينيات من عمره ينزوي في أحد الأماكن القريبة من المبنى الاجتماعي القديم أثناء بيعه المواد المخدرة لبعض من أعضاء النادي، وعند اكتشاف أمره انهالوا عليه بالضرب المبرح ليكشف عن مفاجأة مدوية باعتياده الدخول عن طريق بعض أصدقائه أعضاء النادي.

كما كشف بائع المخدرات عن بيع بعض المواد المنشطة للاعبين من فرق النادي المختلفة والمفاجأة ان أمن النادي سمح له بالهروب خوفا من معرفة رئيس النادي بأمره وعقابهم للسماح له بالدخول من الأساس.

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