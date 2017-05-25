قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن القيادة المصرية حريصة على تنمية العلاقات الإفريقية، مشيرا إلى أن إنتماء مصر لإفريقيا هو انتماء دائم وفقا لما نص عليه الدستور المصري، بما يؤكد ارتباط مصير مصر بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبد العال اليوم /الخميس/ مع أكثر من 30 سفيراً من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

وأضاف عبد العال - بحسب بيان لمجلس النواب - أن الأفارقة قادرون بعزيمتهم على تحقيق التنمية والتقدم رغم المعوقات والعثرات والمؤامرات التى تواجههم.

ونوه عبد العال بأن البرلمان المصرى شاهد على 150 عاماً من الحياة البرلمانية المصرية، وأنه طوال هذه الفترة كانت العلاقات المصرية الإفريقية ضاربة بجذورها عبر الزمن، لافتا إلى روابط مصر والدول الإفريقية فى معركة النضال ضد الاستعمار.

وأوضح عبد العال إن الآباء المؤسسين فى هذه القارة عملوا على استقلالها، كى يستفيد أبناء أفريقيا من خيرها، مشيرا إلى أن هذا اليوم يصادف تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية منذ 54 عاماً والتى أصبحت اتحاداً أفريقياً فيما بعد.

ونوه عبد العال باستضافة مصر للكثير من المؤتمرات الإفريقية خلال المرحلة الماضية ومنها برلمان عموم إفريقيا، والذى تناول موضوعات التنمية ومكافحة الإرهاب.

وأشار عبد العال إلى حرص القيادة المصرية على تنمية العلاقات الإفريقية من خلال زيارات متبادلة وتشاور مستمر، إلى جانب حرص مصر رغم التحديات التى تواجهها على تدبير بعض الاحتياجات الخاصة بإعادة بناء قدرات بعض دول القارة الإفريقية من خلال الوكالة المصرية.

وأكد عبد العال أن إفريقيا لا تنقصها الموارد، ولكن ينقصها الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مطالبا بأن تحل دبلوماسية التنمية محل دبلوماسية التحرر الوطنى التى سادت فى خمسينيات القرن الماضى.

وأشار إلى أن هذا يقتضى التعاون والعمل سويا وننبذ أى خلافات بينية حتى تجنى الأجيال القادمة ثمار هذا العمل المشترك.