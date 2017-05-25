قال المستشار أحمد العراقي، مدير مركز معلومات هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء تعليمات المستشار علي رزق رئيس هئية النيابة الادارية تم إتخاذ جميع الاجراءات القانوينية في واقعة فساد وإهدار مال عام بشركة بيع المصنوعات المصرية.

وأضاف العراقي، خلال مداخلة ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة لرد حق الدولة بالكامل.

وطالب من يحمل المستندات التوجه لمقر هيئة النيابة الادارية للتحقق من صحتها، مؤكدا أن رئيس هيئة النيابة الإدارية لا يدخر أي جهد لمكافحة الفساد.