 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 08:39 مساءً
روابط سريعة
نائب: لجنة الصحة متمسكة بتخصيص 3% من ميزانية الدولة للمستشفيات
النائبة شادية ثابت

نائب: لجنة الصحة متمسكة بتخصيص 3% من ميزانية الدولة للمستشفيات

2017-05-25 20:24:07
متابعات

قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن هيئة الرقابة الإدارية بها صحوة كبيرة الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة شخصية من الموظفين على أنفسهم.

وأكدت ثابت خلال حديثها ببرنامج “ستوديو النواب” المذاع على فضائية “ten” أن لجنة الصحة بالنواب متمسكة بالاستحقاق الدستورى بدعم وزارة الصحة بنسبة 3% من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه هناك نقصا شديدا فى المستلزمات الطبية مما يتسبب فى وفاة المواطنين.

وأوضحت أن المشكلة فى وزارة الصحة تكمن فى أزمة نقص المستلزمات والادارة الطبية الخاطئة، حيث أن الإدارة الطبية يجب أن يكون بها تفويض لعدد من المسؤولين بالمستشفيات بالتعامل مع المشكلات وحلها، وألا يكون التعامل بالأزمات بشكل مركزى.

وطالبت ثابت بأن يكون هناك وحدات لرعاية مرضى الحروق، بكل المستشفيات حفاظًا على صحة المواطنين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3