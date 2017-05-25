قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن هيئة الرقابة الإدارية بها صحوة كبيرة الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة شخصية من الموظفين على أنفسهم.

وأكدت ثابت خلال حديثها ببرنامج “ستوديو النواب” المذاع على فضائية “ten” أن لجنة الصحة بالنواب متمسكة بالاستحقاق الدستورى بدعم وزارة الصحة بنسبة 3% من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه هناك نقصا شديدا فى المستلزمات الطبية مما يتسبب فى وفاة المواطنين.

وأوضحت أن المشكلة فى وزارة الصحة تكمن فى أزمة نقص المستلزمات والادارة الطبية الخاطئة، حيث أن الإدارة الطبية يجب أن يكون بها تفويض لعدد من المسؤولين بالمستشفيات بالتعامل مع المشكلات وحلها، وألا يكون التعامل بالأزمات بشكل مركزى.

وطالبت ثابت بأن يكون هناك وحدات لرعاية مرضى الحروق، بكل المستشفيات حفاظًا على صحة المواطنين.