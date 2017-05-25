أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إمساك الإمام للمصحف أثناء الصلاة، مفسد للصلاة، عند الإمام أبى حنيفة.

وتابع الجندى، خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية dmc اليوم الخميس: “حتى لو كان المصحف مثبت أمام المصلى، فإن مجرد قلب صفحاته يفسد الصلاة”، مستشهدا بقول رسول الله: “ص