 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 08:44 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. خالد الجندي: إمساك المصحف أثناء الصلاة يفسدها عند الأحناف
الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي: إمساك المصحف أثناء الصلاة يفسدها عند الأحناف

2017-05-25 20:13:00
محيط

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إمساك الإمام للمصحف أثناء الصلاة، مفسد للصلاة، عند الإمام أبى حنيفة.
وتابع الجندى، خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية dmc اليوم الخميس: “حتى لو كان المصحف مثبت أمام المصلى، فإن مجرد قلب صفحاته يفسد الصلاة”، مستشهدا بقول رسول الله: “ص

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3