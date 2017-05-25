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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

2017-05-25 20:11:51
أ ش أ

بعث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وجاء في نص البرقية “فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يسرني أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة”.
وأضاف “وإننا إذ نستقبل هذا الشهر العظيم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير”.

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