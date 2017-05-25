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رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا إلى الملك سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز

رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا إلى الملك سلمان

2017-05-25 20:16:23
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قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الخميس، إن العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين.

وأشارت إلى أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير خلال لقائه وزير خارجية إثيوبيا الدكتور ورقني جبيوه ، بمقر الخارجية السعودية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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