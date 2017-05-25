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الشناوي يهنئ جنش بعيد ميلاده
احمد الشناوي

الشناوي يهنئ جنش بعيد ميلاده

2017-05-25 20:20:49

هنأ الحارس الدولي، أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، زميله حارس الفريق، محمود جنش، بعيد ميلاده الثلاثين.
وعلق الشناوي عبر صفحته: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وسنة سعيدة عليك يارب” .

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