الأهلي يكتفي بالجري حول الملعب بعد رحلة الكاميرون

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية خلال مران فريق اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى اللاعبون بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات في الجيم، في إطار الاستعدادات لمباراة مصر المقاصة في مسابقة الدوري.

ويواجه الأهلي أزمة كبيرة بعد سفر لاعبه سليماني كوليبالي دون اذن من الجهاز الفني والإدارة اليوم وهو ما يرفضه النادي جملة وتفصيلا