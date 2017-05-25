نصر الله: السعودية دفعت رشوة لـ«ترامب»2017-05-25 20:09:05
أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن ما جرى الإعلان عنه في الرياض لن يكون له أي انعكاس على الوضع الداخلي في لبنان لأن هناك تفاهما لبنانيا بألا تؤثر الخلافات في القضايا الإقليمية على الاستقرار الداخلي.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: “هناك تفاهم لبناني على وجود اختلاف في القضايا الإقليمية لكن مع الحفاظ على الأمن والاقتصاد، لذلك فإن كل ما قيل وأعلن من مواقف في الرياض لن يكون له أي انعكاس على الوضع الداخلي اللبناني”.
وزعم أمين حزب الله، أن “بيان الرياض لم يُعرض في القمة على أي من المشاركين وإنما صيغ بعد مغادرة الجميع”.
ورفض اتهام السعودية لإيران بأنها مركز الإرهاب العالمي، واعتبر أن ما تقوم به السعودية في اليمن هو “إرهاب دولة”.
وتساءل نصر الله ردا على اتهام العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لإيران بأنها مركز الإرهاب العالمي: “هل إيران وراء القاعدة؟”، معتبرًا أن “الحرب السعودية على اليمن هو إرهاب دولة بحد ذاته”.
ورأى نصر الله أن “السعودية تريد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتغطية على فشلها في كل ملفات المنطقة، السعودية سعت من وراء تعظيم ترامب إلى حماية نظامها لأنه بات معلومًا أنها تقف وراء الفكر التكفيري”.
وأضاف زاعما: “السعودية تشعر أن العالم كله يتطلع إليها بعيون حمراء، لذا هي بحاجة لدفع رشوة للأمريكي، العالم ينظر اليوم إلى السعودية على أنها مركز الفكر التكفيري والداعم الأساسي للجماعات التكفيرية”.
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
«المرور»: كثافات بسبب شهر رمضان.. وكسر مأسورة مياه بـ«القاهرة الجديدة»
أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، أن الشوارع والمحاور الرئيسية تشهد تكدسات وكثافات مرورية منذ بداية الأسبوع الحالي بسبب استعداد ...Thu, 25 May 2017 07:14:42 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمانThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT