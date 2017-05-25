أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن ما جرى الإعلان عنه في الرياض لن يكون له أي انعكاس على الوضع الداخلي في لبنان لأن هناك تفاهما لبنانيا بألا تؤثر الخلافات في القضايا الإقليمية على الاستقرار الداخلي.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: “هناك تفاهم لبناني على وجود اختلاف في القضايا الإقليمية لكن مع الحفاظ على الأمن والاقتصاد، لذلك فإن كل ما قيل وأعلن من مواقف في الرياض لن يكون له أي انعكاس على الوضع الداخلي اللبناني”.

وزعم أمين حزب الله، أن “بيان الرياض لم يُعرض في القمة على أي من المشاركين وإنما صيغ بعد مغادرة الجميع”.

ورفض اتهام السعودية لإيران بأنها مركز الإرهاب العالمي، واعتبر أن ما تقوم به السعودية في اليمن هو “إرهاب دولة”.

وتساءل نصر الله ردا على اتهام العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لإيران بأنها مركز الإرهاب العالمي: “هل إيران وراء القاعدة؟”، معتبرًا أن “الحرب السعودية على اليمن هو إرهاب دولة بحد ذاته”.

ورأى نصر الله أن “السعودية تريد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتغطية على فشلها في كل ملفات المنطقة، السعودية سعت من وراء تعظيم ترامب إلى حماية نظامها لأنه بات معلومًا أنها تقف وراء الفكر التكفيري”.

وأضاف زاعما: “السعودية تشعر أن العالم كله يتطلع إليها بعيون حمراء، لذا هي بحاجة لدفع رشوة للأمريكي، العالم ينظر اليوم إلى السعودية على أنها مركز الفكر التكفيري والداعم الأساسي للجماعات التكفيرية”.