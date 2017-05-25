قالت صحيفة (إيل موندو ديبورتيفو) الإسبانية ان اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان سيسافر إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية فى الأسبوع المقبل لقضاء عطلته الصيفية والتفكير في مستقبله.

ورغم أن معظم التقارير تشير إلى أن اللاعب سيبقى في ناديه الفرنسى ، إلا أن الصحيفة الكتالونية أكدت أن برشلونة قدم عرضًا لباريس سان جيرمان في محاول للحصول على خدمات فيراتي الصيف المقبل.

وكان اللاعب قد أعرب عن اعتزامه البقاء في باريس سان جيرمان خلال حفل غداء مع زملائه بالفريق، إلا أن فكرة اللعب إلى جانب ليونيل ميسي والفرصة الكبيرة في الفوز بالألقاب كدوري أبطال أوروبا، قد تمثل عامل إغراء كبير بالنسبة له.

كما أكدت الصحيفة أن الخيار الأول لفيراتي، في حالة الرحيل عن باريس سان جيرمان، سيكون هو الذهاب إلى برشلونة، وعدم الالتفات لكارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ الذي حاول ضمه أيضًا عندما كان مدربًا لريال مدريد، كما انه لن يلتفت كذلك الى تشيلسي بطل الدورى الانجليزى .