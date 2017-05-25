بعث المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة وبالأصالة عن نفسى أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذى اختصه سبحانه وتعالى بالخير واليُمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هاديا للبشرية جمعاء، ليضئ لها طريق الحياة الكريمة.”

وأضاف”وإننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور بالصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم والإزدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير”.