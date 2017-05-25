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البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد زيارات رعوية لعدد من الدول
الملكة إليزابيث تستقبل البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد زيارات رعوية لعدد من الدول

2017-05-25 20:00:04

عاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،إلى القاهرة اليوم الخميس، قادما من النمسا بعد رحلة رعوية بدأت بإيطاليا،عقب زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول إلى القاهرة.

وكان البابا تواضروس قد قام بزيارة كل من إيطاليا وأيرلندا ولندن وأخيرا روسيا التي حصل فيها على جائزة من «صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية» والتي تبرع بها إلى بناء مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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