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مدير الكرة بالأهلي: ننتظر عودة كوليبالي لمعرفة أسباب سفره
سيد عبدالحفيظ - سيد عبد الحفيظ

مدير الكرة بالأهلي: ننتظر عودة كوليبالي لمعرفة أسباب سفره

2017-05-25 20:04:42

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سليماني كوليبالي أخطأ خطأ جسيمًا في حق النادي الأهلي بعد سفره إلى لندن دون الحصول على إذن من الجهاز الفني...واضاف “ننتظر عودة كوليبالي إلى مصر خلال الأيام القادمة، وسنستمع إلى مبرراته ولكننا لن نعفيه من العقوبات”.
اشار سيد عبدالحفيظ - فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى اليوم الخميس - الى إنه مهما كانت مبررات ودوافع اللاعب الإيفوارى من أجل السفر دون إذن، فإنها مرفوضة من جانب الجهاز الفني؛ لأن اللاعب أخل بنظام النادي الأهلي.
وتغيب كوليبالي عن مران الأهلي اليوم، الخميس، بسبب سفره إلى لندن دون إذن من الجهاز الفني للفريق...ويذكر أن عقده مع الأهلي لا يتضمن وجود أي شرط جزائي يسمح له بالانتقال إلى نادٍ آخر.

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