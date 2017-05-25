الحديث عن التصميم الملائم يعتبر من النقاط الحساسة في الهواتف الذكية، فهو في النهاية مسألة خاضعة بالكامل لذوق المستخدم وتفضيله لمظهر هذا الهاتف أو ذاك، إليك بعض النصائح لكيفية اختيار هاتف بتصميم مناسب لاحتياجاتك في البداية.

هناك بعض العوامل التي يجب عليك مراعاتها فيما يتعلق بالتصميم نلخصها لكم في النقاط التالية:

التصميم المعدني يعتبر الخيار الأفضل حالياً، أو التصميم الذي يجمع بين التصميم المعدني والزجاجي، ويفضل الابتعاد عن الهواتف بتصميم بلاستيكي خاصة، وأن هناك عدة هواتف بتصميم معدني بأسعار مقبولة حالياً في الأسواق.

إن كنت تعتمد على قفل الهاتف بواسطة البصمة، فيجدر الانتباه إلى مكان البصمة في الهاتف، فبعض الهواتف يأتي فيها مكان البصمة بالجهة الخلفية وبعضها على زر الرئيسية بالجهة الأمامية.

يُفضل أن تبحث عن هاتف قوي وقادر على تحمل الخدوش إضافة إلى مقاومة الماء، فهناك الكثير من الهواتف حالياً تأتي بطبقة حماية gorilla glass (أحدثها gorilla glass 5)، كذلك ابحث عن هاتف بميزة مقاومة الماء تحت معيار IP67 أو IP68.

كل هاتف يأتي بمجموعة مختلفة من الألوان والتي تعتبر أحد العوامل الأساسية في التصميم، لذا تأكد من أن الهاتف الذي ترغب باقتنائه يأتي باللون المفضل لك، سماكة الهاتف لها تأثير واضح على مظهر الهاتف وأناقته، وأغلب الهواتف الذكية حالياً تأتي بسماكة مقبولة ما بين 7 و8 ملم، لذا سيكون أمامك عدة خيارات بدلاً من الاعتماد على هاتف بسماكة عالية.

نسبة الشاشة إلى الجسم في الهواتف الذكية تؤثر في تصميم الهاتف وأناقته، وبالتالي كلما انخفضت هذه النسبة كلما انعكس ذلك على أناقة التصميم، بعض الهواتف لديها نسبة تفوق 80% حالياً مثل جالكسي إس 8 وهو أمر بلا شك ساعد في تقديم هاتف بمظهر أنيق. (طالع المزيد حول الموضوع من هنا)