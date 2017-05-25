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الرئيس ميشيل تامر ينهي انتشارًا للجيش في برازيليا
ميشال تامر - البرازيل ‎

الرئيس ميشيل تامر ينهي انتشارًا للجيش في برازيليا

2017-05-25 19:19:43
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أنهى الرئيس البرازيلي ميشال تامر الخميس انتشارًا للجيش في العاصمة برازيليا، بإلغائه مرسومًا صدر الأربعاء بعد تظاهرات عنيفة.

وذكرت الصحيفة الرسمية في نسخة خاصة أن “رئيس الجمهورية أمر بإلغاء مرسوم 24 مايو 2017 الذي يجيز استخدام القوات المسلحة لتأمين الحفاظ على القانون والنظام في الاقليم الاتحادي”.

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