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الإليزيه: أردوغان وعد ببحث حالة الصحفي الفرنسي المعتقل في تركيا
اردوغان

الإليزيه: أردوغان وعد ببحث حالة الصحفي الفرنسي المعتقل في تركيا

2017-05-25 19:14:01
أ ش أ

أفادت مصادر بالإليزيه بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد اليوم الخميس نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ببحث وضع الصحفي الفرنسي ماتياس دوباردون المعتقل في تركيا منذ 15 يوما.

وقالت المصادر إن الرئيس ماكرون تدخل -خلال محادثة جرت اليوم على هامش قمة الناتو في بروكسل- لصالح دوباردون، فيما أكد الرئيس التركي انه سيبحث سريعا وضع هذا الصحفي.

وماتياس دوباردون صحفي فرنسي مقيم في تركيا منذ خمس سنوات وتم توقيفه في 8 مايو في محافظة باتمان (جنوب شرق) حيث كان يقوم بتحقيق لمجلة “ناشيونال جيوجرافيك”.ونقل سريعا إلى مركز استقبال تديره إدارة شؤون الهجرة بـ(غازي عنتاب) حيث ظل محتجزا بالرغم من صدور قرار بطرده في 11 مايو.

وأفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” بأن الصحفي الفرنسي مضرب عن الطعام منذ الأحد الماضي احتجاجا على اعتقاله.

ووصف الإليزيه اللقاء بين ماكرون وأردوغان بأنه اتسم بالودية والصراحة، وأكد أن الجانبين اتفقا على العمل سويا لمكافحة الارهاب في كل اشكاله و تعزيز التشاور حول سوريا، إلى جانب بحث التعاون في مجالات الامن والاستخبارات والملفات الصناعية المشتركة والموضوعات الأوروبية.

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