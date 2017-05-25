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إصابة رئيس وزراء اليونان الأسبق إثر انفجار سيارة
رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس

إصابة رئيس وزراء اليونان الأسبق إثر انفجار سيارة

2017-05-25 19:10:47
أ ش أ

أصيب رئيس الوزراء اليوناني الأسبق لوكاس باباديموس اليوم الخميس في انفجار سيارة، ونقل على إثر إصابته إلى أحد المستشفيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية في نبأ عاجل.

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