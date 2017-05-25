وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة شديدة اللهجة لمهاجمي فتوى الجماع في نهار رمضان مع النسيان، قائلًا: ” الفقهاء لا يستظروفون ولا ينكتون ولا يقولون كلمة من باب الدعابة، وإنما هم مروا على هذه الأحوال”.

وأكد الجندي، خلال تقديمه لبرنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية dmc اليوم الخميس، إنهم ينقلون آراء الأئمة الأربعة دون تحريف فيها، وبعد تحري الدقة في تجميع المعلومات.

وتابع: “لا مجال للاستظراف الذي يستظرفه الجهاء، وهذا المكان هو مكان علم لنقل آراء الفقهاء”، مستكملًا: “لا أمير لدينا ولا مرشد لدينا غير الله سبحانه وتعالى، فثلما يوجد فى جماعات الإسلام السياسى”.