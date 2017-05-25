5 طرق علمية ستساعك على الإقلاع عن التدخين2017-05-25 19:06:05
منذ أكثر من 50 عاماً، اكتشف العالم أن التدخين قد يكون سبباً رئيسياً في الكثير من حالات الموت، ورغم أنه ما زال يعتبر السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، إلّا أن 42.1 مليون شخص يواصلون التدخين، وآلاف الأشخاص الجدد يقبلون على التدخين يومياً.
ويقوم العلماء بالكثير من الأبحاث، لإيجاد الطرق المناسبة لمساعدة الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين، إذ تظهر الدراسات أن 90 % من الذين يحاولون، غالباً ما يعودون مرة أخرى، وفيما يلي بعض أنجح طرق الإقلاع عن التدخين التي أثبتت علمياً، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية:
الحوافز المالية
قد تكون الفوائد المالية التي يحظى المدخنون بها جراء الإقلاع عن التدخين من بين أفضل الطرق للقيام بذلك، إذ أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة “نيو إنجلاند الطبية” بعض النتائج الواعدة لهذه الطريقة، وشملت الدراسة 2500 شخص مسجلين في برنامج كير مارك، وأظهرت أن الذين لديهم حافز مالي للإقلاع عن التدخين واجهوا نجاحاً ملحوظاً في هدفهم على مدى 12 شهراً.
وكان البرنامج الأكثر نجاحاً من بين برامج الحوافز المالية، هو أحد البرامج التي يُودع فيها الشخص المشارك 150 دولاراً في البداية، وتكون حصيلة المبلغ النهائية 650 دولاراً ذا ما نجح الشخص في الامتناع عن التدخين، كما يحصل المشاركين في هذا البرنامج على دورات وبرامج إرشاد مجانية، وتُوفر لهم علاجات استبدال النيكوتين مثل اللبان أو اللصقات. وقد انتهى البرنامج بإقلاع 52.3 % من المشاركين عن التدخين.
الانقطاع المفاجئ
تُظهر الدراسات أن ما بين 4 و7 % من المدخنين يستطيعون الإقلاع عن التدخين دون مساعدة، ويشرح الأطباء أن أهم شيء في هذه الطريقة هو الاستعداد الفكري لأعراض الانسحاب، والالتزام حقاً بالهدف، وينصح الخبراء بشرب الكثير من الماء عند الإحساس بالرغبة بالتدخين، بالإضافة إلى صرف الانتباه إلى شيء آخر من خلال التكلم مع آخرين أو التركيز على تجربة قد يستمتع الشخص بها.
الإقلاع مع الشريك
تظهر إحدى الدراسات أن وقوعك في الحب قد يساعدك على الإقلاع عن التدخين، إذ تبين أن حوالي نصف الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين في الوقت ذاته مع شركائهم، استطاعوا فعل ذلك، مقارنة بـ8 % من الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين دون شركائهم.
الوصفات الطبية
يمكن الإقلاع عن التدخين من خلال تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، إذ أن هناك بعض الأدوية التي تقدم الكثير من المساعدة عبر استهداف مستقبلات النيكوتين في الدماغ، ما يقلل من إحساس المتعة عند التدخين ويسهل عملية الإقلاع عن النيكوتين، وقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض هذه الأدوية يمكنها أن تضاعف فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة بعدم تناول أي أدوية على الإطلاق.
التفكير بسلبيات التدخين
يساعد التفكير بسلبيات التدخين على التخلص من الإدمان، إذ أن الإقلاع عن التدخين يقلل نسب أمراض سرطان الرئة والعديد من الأمراض السرطانية الأخرى، كما يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بشكل كبير، ويعتبر التدخين من الأسباب الأساسية لظهور التجاعيد وشخوخة البشرة.
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