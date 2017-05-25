نائب وزير الخارجية الروسي: ناتو قد ينضم للتحالف الدولي في سوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف اليوم الخميس ” إن حلف شمال الأطلسي “ناتو” قد ينضم إلى التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الناشط فى سوريا فقط إذا تخلى عن طموحه السياسي” .

وأضاف جاتيلوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- أنه “بالنسبة لانضمام ناتو الى الائتلاف، فاننى بصراحة لا اعرف خططهم”.

وتابع أنه “اذا كان “ناتو” يسعى حقا لمحاربة الإرهاب والتعاون مع الأخرين فى الحرب على الإرهاب، فمن الممكن أن ينضم ناتو الى الائتلاف”... “أما اذا كانت لديهم اهداف سياسية اخرى فستثار الأسئلة “.

وأردف الدبلوماسي الروسي “ان هدفنا هو توحيد الجميع لمكافحة التطرف ومحاربة تنظيم داعش وجماعات جبهة النصرة الارهابية المحظورة في روسيا ” .

واضاف “في هذا الصدد، نحن مستعدون دائما للتعاون وانشاء ائتلاف دولي واسع “.