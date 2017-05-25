شارك أحمد حمودي، ووليد سليمان ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة .

وكان حمودي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما يشكو سليمان من كدمة في الركبة.

وادى لاعبو الفريق الأول الذين خاضوا مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية خلال مران الفريق ، حيث اكتفوا بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، الاثنين المقبل، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.