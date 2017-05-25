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حمودي وسليمان يشاركان في المران الجماعي للأهلي
وليد سليمان

حمودي وسليمان يشاركان في المران الجماعي للأهلي

2017-05-25 19:01:11
محيط - أحمد عبد الخالق

شارك أحمد حمودي، ووليد سليمان ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة .
وكان حمودي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما يشكو سليمان من كدمة في الركبة.
وادى لاعبو الفريق الأول الذين خاضوا مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية خلال مران الفريق ، حيث اكتفوا بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات في الجيم.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، الاثنين المقبل، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

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