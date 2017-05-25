استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس قرار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالغاء زيارته المقررة لموسكو، معتبرة أن هذا القرار “لن يضر سواه”.

وقالت زاخاروفا في تصريح أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية، “فيما يتعلق بالتعاون فى مكافحة الارهاب بين روسيا والمملكة المتحدة فان القضية اكثر صعوبة”. واضافت “ان موسكو ولندن لديهما مجموعة كاملة من الادوات للتعاون فى مكافحة الارهاب، بما فى ذلك المشاورات وتبادل المعلومات والخطوط الساخنة”.

واستطردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “رغم اتاحة كل الأدوات اللازمة للتعاون بين موسكو ولندن، الا أن الأخيرة قررت تعليق التعاون من جانب واحد”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الغى زيارة كانت مقررة له إلى العاصمة الروسية موسكو، في 10 أبريل الماضي

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال جونسون: “أولويتي هي البحث مع نظرائي في مجموعة السبعة الكبار، حول سوريا، ودعم روسيا لنظام بشار الأسد”.