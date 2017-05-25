دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الى الوقف الفوري للقصف الذي تتعرض له منطقة الجفرة وسط ليبيا من قبل طائرات تابعة لقوات خليفة حفتر، حفاظاً على السلم الاهلي وحقناً للدماء.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له وصل الاناضول نسخة منه اليوم الخميس بأن ” منطقة الجفرة التي تتعرض للقصف المدمر طوال الايام الماضية هي منطقة تعايش وتسامح وصمام امان بحيادها وحكمة اهلها ولم تكن في يوم من الايام طرفاً في الصراع السياسي والمواجهات العسكرية التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الماضية.

وأضاف المجلس بأنه يدين بأقسى العبارات القصف الجوي الذي تتعرض له مدن منطقة الجفرة واستهداف البنية التحتية لمدن هون وسوكنة وودان (تابعة لبلدية الجفرة) وتسبب في ترويع المواطنين الابرياء الامنيين واصابة اعداد منهم .

وختم المجلس الرئاسي بيانه بأنه يأمل ان يسود العقل وان يتوقف القصف والتصعيد غير المسؤول الذي يحبط أمال الليبيين في تحقيق الاستقرار ونحذر من استمرار هذا العبث المدمر غير المبرر الذي يفتح الباب امام ردود افعال ومواجهات نحن في غنى عنها.

وتتعرض منطقة الجفرة هذه الايام الى قصف من قبل مقاتلات حربية تابعة لقوات مجلس نواب طبرق استهدفت عدة مواقع تابعة لـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، جنوبي منطقة الجفرة، وسط ليبيا وذلك رداً على هجوم القوة الثالثة، التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، على قاعدة “براك الشاطئ” الجوية (جنوب)، يوم الخميس الماضي.