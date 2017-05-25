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سلتافيجو يقترب من التعاقد مع مدرب برشلونة
خوان كارلوس اونزوي

سلتافيجو يقترب من التعاقد مع مدرب برشلونة

2017-05-25 18:52:12
أ ش أ

كشفت تقارير إخبارية اسبانية ، اليوم الخميس ، أن نادي سيلتا فيجو اقترب من التعاقد مع المدرب الثاني لبرشلونة خوان كارلوس أونزوي ، ليخلف الأرجنتيني إدواردو بيريزو.
وينتهي عقد أونزوي مع برشلونة يوم 30 يونيوالقادم ، وسيرحل عن الفريق مع الطاقم الفني للنادي الكتالوني بقيادة لويس إنريكي.
وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن أونزوي، الذي سبق وعمل مع إنريكي في بالايدوس بموسم 2013 - 2014 ، قد يتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة سيلتا خلال الساعات القادمة وأن المفاوضات متقدمة بين الطرفين.
وأضافت أن الإعلان عن التعاقد مع أونزوي لن يتم حتى الأسبوع القادم ، بعد نهائي كأس الملك بين برشلونة وألافيس يوم السبت.
وكان أونزوي (50 عاما) مرشحا لخلافة إنريكي في البرسا ، لكن العديد من التقارير تؤكد أن إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو السابق هو المرشح الأوفر حظا لقيادة الفريق الكتالوني بداية من الموسم القادم.

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