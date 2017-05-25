6 عادات خطيرة تجنبها من أجل نوم هانيء2017-05-25 18:59:01
تعتبر المحافظة على الصحة و الجمال أمراً ضرورياً وحيوياً لكثير من الناس، ومن أهم ما يتعين على الشخص الاهتمام به لتحقيق ذلك، هو النوم الجيد.
فإذا كنت ممن يستيقظون متعبين ويشعرون بالإرهاق، إذا فالأمر يتعلق بـ6 عادات خطيرة خاطئة يجب تجنبها قبل النوم، لأنها تشكل ضرراً على الصحة، وتشمل الآتي، حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:
1- النوم في وقت متأخر
لا يوجد أفضل من النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً أيضاً للحفاظ على الصحة، فالنوم في وقت متأخر يتسبب في خلل يعيق عملية الترميم الضرورية لسلامة الجسم وشعوره بالراحة.
2- النوم بعد العشاء مباشرة
بعد وجبة العشاء، احذر الذهاب إلى الفراش مباشرة، بل يجب المشي لمدة لا تقل عن 10 دقائق ما يساعد في الهضم ويجنبك الانتفاخ، والهضم الجيد يساعد في الحصول على نوم جيد، ويمنع المشاكل الصحية الأخرى.
3- استخدام الأجهزة الإلكترونية على السرير
أثبتت الدراسات أن تصفح الأجهزة الإلكترونية كالموبايل أو أجهزة الحاسوب قبل النوم مباشرة، يؤثر تأثيراً خطيراً على نوعية نومك.
4- تناول القهوة قبل النوم
لا ينصح بشرب القهوة قبل النوم، لأنها تعزز نشاط الدماغ وتؤثر على نوعية نومك وجودته، كما أنها مدرة للبول وتزيد من الرغبة في التبول، وهذا يؤثر على نوعية نومك ويجعلك تستيقظ أكثر من مرة أثناء الليل.
5- الإفراط في تناول الطعام قبل النوم
يفضل تناول وجبات خفيفة قبل النوم، لأن تناول وجبة عشاء دسمة يترتب عليه مشاكل صحية خطيرة، على رأسها إضرابات النوم والتي تسبب خللاً في الجسم.
6- تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون
من العادات الخطيرة الخاطئة أيضاً، تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء، أمام التلفزيون في غرفة النوم، لذا ينصح بوضع التلفزيون في غرفة المعيشة تجنباً لمثل هذه العادة، التي تضعك تحت خطر زيادة الوزن والتعرض لمشاكل صحية.
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