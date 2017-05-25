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مفاجأة.. كوليبالي يحمل جوازين سفر «إيفواري وإيطالي»
كوليبالي

مفاجأة.. كوليبالي يحمل جوازين سفر «إيفواري وإيطالي»

2017-05-25 19:04:21
محيط - أحمد عبد الخالق

كشف الاستوديو التحليلي بقناة أون سبورت عقب لقاء بتروجيت وانبي في الدوري المصري أن سفر الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي المصري خارج مصر جاء بجواز سفر إيطالي ودون اذن من القلعة الحمراء

وكان كوليبالي غادر إلى لندن دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للأهلي، وأبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بعد سفره خارج مصر.

كما أعلن أيضا إن اللاعب يحمل جوازين للسفر أحدهما إيفواري وهو ما سلمه لإداريي الأهلي والآخر إيطالي وهو ما استطاع السفر به.

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