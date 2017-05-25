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بالفيديو .. محمد سليمان يكشف كواليس شخصية "هادى سرحان" فى هبة رجل الغراب
محمد سليمان

بالفيديو .. محمد سليمان يكشف كواليس شخصية "هادى سرحان" فى هبة رجل الغراب

2017-05-25 18:53:44
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كشف الفنان محمد سليمان عن السر وراء دوره الذى قام بتمثيله بمسلسل “هبة رجل الغراب” قائلاً : “شخصية هادى سرحان مصمم الأزياء له مفاتيح معينة” .
وأضاف سليمان – خلال لقائه ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور : “شخصية مصمم الأزياء أى عمل ليل نهار ولا يعود لمنزله إلا فى أوقات متأخرة ، شخصية مهتمة وعملية وغير روتينى وهذا أول مفتاح من مفاتيح تلك الشخصية” .
وتابع : “أيضاً تلك الشخصية له نظرة للناس غير نظرة الآخرين حيث ينظر له من ناحية المظهر أكثر من جوهرهم ، وشخصية سريعة” .
وأشار الفنان محمد سليمان إلى أن شخصية هادى سرحان عمل عليها كل فريق العمل من مخرجين ومنتجين ومساعدين ، قائلاً : “كل شخص أضاف لى مفتاح لتكوين تلك الشخصية ، وأخذت منى شغل كثير جداً “.
وإستكمل : “أنا لم أقلق من تمثيل وإتقان شخصية هادى سرحان ، ولم أقلق من إنطباع الجمهور نحوها ، ووصلنا إن تكون الشخصية محايدة” .



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