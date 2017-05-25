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الكهرباء: أعطال فنية سبب حريق "منية سندوب" بالدقهلية
وزارة الكهرباء والطاقة

الكهرباء: أعطال فنية سبب حريق "منية سندوب" بالدقهلية

2017-05-25 19:04:42

أكد المهندس عبدالناصر عبدالفتاح، وكيل وزارة الكهرباء بالدقهلية، أن أعطالا فنية سبب حريق محطة كهرباء منية سندوب، وليس عملا إرهابيا.

وقال «عبدالفتاح»، في تصريحات صحفية، الخميس: «نسعى حاليا لتخفيض حجم الخسائر في الكهرباء وتوزيع الأحمال في مدينة المنصورة والقرى المحيطة على المحولات الأخرى التي تعمل، لحل الأزمة بشكل مؤقت، ونتمنى إعادة دخول المحطة سريعا للخدمة، حتى لا تؤثر على باقي الأحمال خلال شهر رمضان».

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