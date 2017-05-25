قال نائب رئيس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة السابق ، عبدالله بن حمد العطية اليوم الخميس إن الهجوم الالكتروني الذي جرى على وكالة الأنباء القطرية يستهدف دولة قطر وقيادتها .

وقال العطية، في الدوحة اليوم إن “الأمر يتعدى مجرد اختراق موقع الوكالة القطرية لاستهداف قطر كدولة، وهو أمر معد ومدبر”.

وأشار إلى السرعة التي التقطت فيها بعض وسائل الاعلام المعلومات المنسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائلا:” لقد سارعت هذه الوسائل الاعلامية الى الاستعانة بمايسمى المحللين والمعلقين بشكل مستمر حتى اليوم لأمر واحد، وهو الهجوم على دولة قطر ” .

وأضاف العطية أن “ما حدث على العكس يعبر عن ضحالة وعبث وجريمة تستوجب الملاحقة وفقا للقوانين المتعارف عليها بالنسبة للجرائم الالكترونية”.

ومضى العطية الى القول”على افتراض ان القراصنة الذين هجموا على موقع الوكالة لديهم أجندة خفية فكان عليهم ان يتحلوا بقدر من الذكاء فالطبخة كانت سيئة لم يحسن من طبخها اعدادها ” .

وأضاف ان قطر “لديها رؤيتها الواضحة في مختلف القضايا وتتعامل مع المجتمع الدولي وفق مبادئ تقوم على الشفافية والوضوح واحترام القانون الدولي”.

واختتم العطية حديثه بالقول ” هناك من حاول تصدير مؤامرة على دولة قطر ويريد من الاخرين تصديق حبكة رديئة “.