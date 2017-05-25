لهذه الأسباب عليك بتناول الفراولة2017-05-25 18:50:17
يأتي الصيف ومعه موسم الفراولة، التي تتفوق على البرتقال في غناها بفيتامين “سي”، كما تحتوي على أحماض مفيدة للحوامل، علاوة على محفزات للهضم، فوائد عديدة للفراولة ستجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم.
الفراولة من الفواكه التي تظهر في موسم قصير نسبيا كما تتميز بأنها شديدة الحساسية، إذ تبدأ في فقدان طعمها بعد ساعات قليلة من الحصاد، لكن رغم قصر فترة ظهورها في الأسواق، تتميز بالعديد من الفيتامينات وتقيه من عدة أمراض.
تعتبر الفراولة من أغنى الثمار بفيتامين “سي” فتناول 200 جرام فقط يغطي احتياج البالغ لفيتامين سي ليوم كامل، وبهذا تتفوق في نسبة فيتامين “سي” حتى على البرتقال والليمون. كما تمد الجسم بالعديد من الأحماض المفيدة للحوامل كما أن نسبة الكالسيوم والحديد والزنك فيها تجعلها من مصادر التغذية المهمة، حسب “DW”.
غنى الفراولة بالألياف الغذائية، مثل البكتين والسليولوز التي تحفز من عملية الهضم، يجعلها من أنسب الفواكه لمن يعاني من مشكلات في المعدة، فهي تساعد الفيتوكميكال (المواد النباتية الثانوية) الموجودة بالفراولة في الوقاية من السرطانات وأمراض القلب والدورة الدموية، وفقاً لتقرير نشره موقع “أبوتيكين أومشاو” الألماني، ورغم غناها بالكثير من الفيتامينات المفيدة إلا أن نسبة السعرات الحرارية فيها منخفضة للغاية، ما يجعلها مناسبة للباحثين عن الرشاقة.
افكار لتحضير الفراولة
لا تغسل الفراولة تحت ماء الصنبور الجاري، وإنما يفضل تنظيفها بوضعها في إناء به ماء نظيف ومن ثم إزالة الجزء الأخضر منها. وللحصول على أفضل طعم وفائدة صحية منها يفضل تناولها طازجة، ويمكن وضع القليل من القشدة أو الآيس كريم على الفراولة خاصة في أيام الصيف الحارة، ويمكن الاحتفاظ بالفراولة في المبرد بحد أقصى يومين على أن يتم حفظها دون غسيل مع الحرص على التخلص من الثمار التالفة إذ أن العفن ينتقل عبر ثمار الفراولة سريعاً.
تضيف حبيبات الفراولة الطازجة طعما لذيذا على السلطات كما يمكن تجفيفها ووضعها مع الخبز المحمص كوجبة صباحية مع الحليب أو وضع قطع الفراولة المجففة فوق الكيك والتورتات، ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض، وفقاً لموقع “كوشن تيبس” الألماني، هو اختيار حبات الفراولة وفقا للون اعتقادا بأنها الأكثر حمرة، أقل لذوعة في الطعم، وهو اعتقاد غير صحيح إذ لا يكشف لون الفراولة عادة عن درجة لذوعتها فأحياناً تكون الحبات الفاتحة سكرية الطعم أكثر من الحبات شديدة الحمرة، والآن بعد أن تعرفت على الفوائد الجمة للفراولة وطرق غسلها والاحتفاظ بها، فعليك أن تسارع بشرائها قبل نهاية موسمها القصير.
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