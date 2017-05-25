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إدراج كرة السرعة في الألعاب الأفريقية
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إدراج كرة السرعة في الألعاب الأفريقية

2017-05-25 18:49:42
محيط - أحمد عبد الخالق

نجحت لعبة كرة السرعة، في الدخول ضمن ألعاب دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، والتي تقام بالجزائر العام المقبل للمرة الأولي في تاريخ اللعبة.
جاء ذلك بعد التصويت بالإجماع، خلال جدول أعمال الاجتماع المشترك بين اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية «ألانوكا»، برئاسة الإيفواري لاسانا بالينفو، واتحاد الاتحادات الإفريقية “الاوكسا” برئاسة المصري أحمد ناصر على إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقبلة.
حضر الاجتماع كبار الشخصيات الرياضية الإفريقية وممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية والذي انتهي بإدراج اللعبة بعد التصويت علي ظهور كرة السرعة في دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر، بعد تقديم عرض للعبة نال إعجاب جميع الحاضرين.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، عمرو حسين، أن إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية للشباب، يعد إنجازًا كبيرًا للعبة التي يعتبر عمر اتحادها القاري أربعة أعوام فقط، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا لها وجميع القائمين عليها.

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